Clausuran y Rescatan 56 Perros de Criadero Clandestino en Juárez, Nuevo Léon

Un total de 56 perros fueron asegurados durante la clausura de un criadero clandestino que operaba de manera irregular en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hallazgo se realizó en un predio que presuntamente era utilizado para la crianza de perros, aunque hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo llevaba funcionando en esas condiciones. Las autoridades informaron que los animales ya quedaron a disposición oficial, donde se les brindará protección y atención para salvaguardar su integridad y bienestar.

El operativo estuvo a cargo de la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, y contó además con el apoyo de elementos de Fuerza Civil. Durante la inspección en el inmueble, se confirmó que el lugar operaba de forma irregular. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y conocer más detalles sobre el funcionamiento de este criadero.

Condiciones de los animales

En el sitio fueron localizados 56 perros de diferentes razas y edades; algunos de ellos ya eran adultos. De acuerdo con la información proporcionada, ninguno de los animales contaba con su carnet de vacunación, además de que presentaban diversas complicaciones relacionadas con su estado de salud.

Tras el aseguramiento, los perritos serán valorados y recibirán la atención necesaria por parte de las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizarles mejores condiciones de vida.

Cabe señalar que esta misma semana se informó que en el Centro de Bienestar Animal hay 120 perros y gatos que se encuentran en espera de ser adoptados por una familia. Con el rescate de estos 56 perritos en Juárez, la cifra de animales bajo resguardo aumenta considerablemente. Autoridades destacaron que se logró el rescate de los caninos, quienes ahora estarán en un espacio donde recibirán el cuidado y la atención que requieren.

Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes por la operación de este criadero clandestino en el municipio de Juárez.

