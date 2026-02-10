¿Clima en Nuevo León Hoy 10 de Febrero de 2026? Estas son las Temperaturas

Este martes 10 de febrero inició con cielo despejado en Monterrey y su zona metropolitana, marcando un arranque de semana con condiciones meteorológicas favorables. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se registraron entre los 14 y 16 grados centígrados en la mayoría de los puntos del área metropolitana, aunque se presentaron algunas variaciones muy localizadas en ciertos sectores.

De acuerdo con la medición realizada a las 8:00 de la mañana, la calidad del aire se reportó como Aceptable en seis estaciones de monitoreo ambiental, mientras que en el resto se mantuvo como Buena, lo que permitió un inicio de jornada sin afectaciones significativas para la población. Se espera que durante el transcurso de este martes el cielo se mantenga soleado a medio nublado, condiciones que prevalecerán a lo largo de la jornada.

Conforme avancen las horas, las temperaturas irán en aumento, alcanzando valores máximos cercanos a los 27 grados centígrados tanto para este día como para mañana martes 10 de febrero. Estas condiciones cálidas continuarán extendiéndose durante los próximos días, brindando un ambiente mayormente estable y agradable para las actividades al aire libre.

Días cálidos para el resto de la semana

Para el resto de la semana, se prevé que las temperaturas máximas se mantengan alrededor de los 30 grados centígrados, e incluso este comportamiento podría extenderse hacia la siguiente semana. Este aumento en las temperaturas contrasta con los días fríos que se han registrado anteriormente durante el invierno. La estabilidad atmosférica será una constante, ya que los principales sistemas meteorológicos se mantendrán alejados del noreste del territorio nacional durante los próximos diez días, por lo que no se anticipan cambios relevantes en el corto plazo.

Este comportamiento del clima es consistente con lo esperado en un año marcado por la presencia del fenómeno de “La Niña”, el cual suele generar contrastes térmicos, alternando periodos fríos con lapsos cálidos, tal como se ha observado durante este invierno en la región.

La estabilidad actual permitirá disfrutar de varios días cálidos, sin eventos meteorológicos extremos previstos. En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantienen muy bajas, prácticamente nulas, tanto para esta semana como para lo que se alcanza a observar de la próxima, reforzando el panorama de tiempo seco y estable para Monterrey y su zona metropolitana.

