Clima en Monterrey, Nuevo León, Hoy 16 de Marzo 2026: Efectos del Frente Frío #41

La mañana de este lunes 16 de marzo se registró una alta contaminación en Monterrey y su zona metropolitana debido a la tolvanera generada por la llegada del frente frío número 41 de la temporada, el cual ingresó desde la medianoche. La situación se vio acentuada por la presencia de diversos incendios que se han presentado en distintos municipios del área metropolitana.

De acuerdo con los reportes de las estaciones de monitoreo ambiental, siete estaciones registran una calidad del aire catalogada como muy mala, mientras que las ocho restantes reportan mala calidad del aire. Esta condición ha generado un ambiente con poca visibilidad y partículas suspendidas en el aire que afectan a la población de la región.

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A pesar de estas condiciones, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá despejado a lo largo de la jornada y durante el resto de la semana en gran parte del estado. Las temperaturas durante este día iniciaron entre los 10 y 12 grados centígrados, lo que representa un contraste considerable respecto a las condiciones registradas el día anterior.

Durante la jornada previa se registraron temperaturas máximas cercanas a los 39 grados, acompañadas de una humedad por debajo del 20 por ciento durante la mañana y cercana al cero por ciento por la tarde.

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Con la llegada del frente frío y su masa de aire ártico, se espera que las temperaturas se mantengan por debajo de los 20 grados durante este día y también mañana. Para el martes y miércoles se pronostican amaneceres fríos, con temperaturas mínimas cercanas a los 9 grados centígrados.

Sin embargo, hacia la tarde del miércoles se espera una recuperación en las temperaturas máximas, alcanzando alrededor de los 27 grados. Posteriormente, para el resto de la semana, se prevé que regresen condiciones más cálidas con máximas que podrían superar nuevamente los 30 grados centígrados.

Avance del frente frío por el noreste del país

Durante la mañana, el frente frío número 41 ya se desplazaba por el sur de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A lo largo del día continuará avanzando hacia el noreste, oriente y centro del país, además de extenderse hacia la región del Golfo de México. Para el día de mañana se espera que el sistema frontal avance hacia el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, llevando consigo su masa de aire frío que provocará cambios en las temperaturas en diversas regiones del país.

Además del frente frío, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde el occidente hasta el noreste del país, lo que contribuye a acentuar el descenso de las temperaturas. Debido a esta combinación de fenómenos, el contraste térmico entre las temperaturas registradas ayer y las que se esperan en los próximos días será notable. Se estima una diferencia cercana a los 30 grados entre las máximas registradas recientemente y las mínimas que podrían presentarse en los próximos días.

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Con información de Muro Morales/ Noticias N+

RR