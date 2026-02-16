¿Cómo Estará el Clima para Hoy 16 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de Lunes 16 de febrero de 2026 los valores de temperatura en la zona metropolitana de Monterrey oscilan entre los 14 y 19 grados centígrados, con cielo soleado desde las primeras horas del día. A las 8:00 de la mañana, la calidad del aire se reporta como Aceptable en cuatro estaciones de monitoreo: Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, Universidad y Juárez. En el resto de las estaciones, la calidad del aire es reportada como Buena.

El panorama matutino muestra condiciones estables, con presencia de sol y temperaturas frescas, propias del inicio de la jornada. Estas condiciones favorecen actividades al aire libre durante las primeras horas, mientras se mantiene vigilancia sobre los niveles de contaminación en los distintos puntos del área metropolitana.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 16 de Febrero de 2026

Se espera que el cielo permanezca soleado durante gran parte de la semana. Para este lunes, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados centígrados. A partir de mañana martes, los valores máximos estarán por arriba de los 30 grados.

Noticia relacionada: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 16 de Febrero de 2026

El aumento más significativo en las temperaturas se prevé para el jueves, cuando los termómetros podrían marcar entre 35 y 36 grados centígrados. Este incremento ocurrirá previo a la llegada de un nuevo frente frío que modificaría nuevamente las condiciones en la región.

Descenso térmico y probabilidad de lluvias

Con el ingreso del nuevo sistema frontal durante el fin de semana, se anticipa un retroceso importante en las temperaturas. Para el domingo y lunes, las mínimas podrían ubicarse entre los 11 y 12 grados centígrados. Además, hacia el final de la semana aumentan las probabilidades de lluvia para el domingo, lunes y martes. Estas precipitaciones representarían un cambio relevante tras varias semanas de ambiente seco en la región.

Cabe recordar que actualmente se está en temporada de incendios, situación relacionada con el clima seco y los vientos característicos de esta época del año. Por ello, la presencia de lluvias sería significativa, ya que ayudaría a disminuir el riesgo de incendios en la zona.

Se mantendrá el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas a lo largo de la semana para informar oportunamente sobre los cambios que podrían presentarse hacia el fin de semana.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR