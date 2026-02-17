¿Cómo Estará el Clima para Hoy 17 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El cielo despejado acompaña nuevamente esta mañana de martes 17 de febrero a Monterrey y su zona metropolitana, donde las temperaturas se mantienen frescas, oscilando entre los 14 y 17 grados centígrados. En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 8:00 de la mañana indica mala calidad en Santa Catarina, aceptable en el Libramiento Noroeste y buena en el resto de las estaciones de monitoreo ambiental.

Para el transcurso de este día se espera que continúe el cielo soleado, con un incremento en las temperaturas durante la tarde, alcanzando valores entre los 31 y 32 grados centígrados. No se contempla probabilidad de precipitación y el ambiente se mantendrá seco en la región.

En los próximos días, las temperaturas máximas seguirán en aumento. Para el miércoles se prevé que alcancen los 33 grados, el jueves podrían llegar hasta los 35 grados y el viernes se estiman alrededor de 33 grados centígrados. Estas condiciones mantendrán un ambiente cálido en la zona metropolitana.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el fin de semana. Se espera que el sábado llegue al noreste de México un nuevo sistema frontal, el cual provocará un descenso en las temperaturas. Este cambio será más notorio durante el domingo y lunes, cuando las mínimas podrían descender hasta los 8 a 10 grados, mientras que las máximas rondarían los 19 grados centígrados.

Disminuyen probabilidades de lluvia

Las probabilidades de lluvia también han disminuido considerablemente para el fin de semana. Hasta el día de ayer se mantenían por encima del 20 por ciento, pero en la actualización de esta mañana se ubican por debajo del 10 por ciento. En los siguientes días será importante mantenerse atentos ante cualquier variación en el pronóstico. De esta manera, continuará dominando el invierno seco en el noreste del territorio nacional durante los próximos días.

Por otra parte, el frente frío número 35 se mantiene sobre la península de Baja California y Sonora, donde provocará viento de moderado a fuerte, con probabilidad de lluvias y caída de nieve en la Sierra de San Pedro Martir y en las sierras de Sonora.

