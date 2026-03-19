¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 19 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

Se registra cielo nublado en algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey al inicio de este jueves 19 de marzo. La calidad del aire es aceptable en Santa Catarina y buena en las 14 estaciones de monitoreo ambiental restantes a las 8 de la mañana.

Las temperaturas amanecieron entre 14 y 16 grados centígrados, lo que generó un ambiente fresco en gran parte de la región. Estas condiciones marcaron el inicio de la jornada con estabilidad atmosférica y sin presencia de fenómenos significativos.

Se espera que los valores térmicos se desplacen gradualmente hasta alcanzar entre 28 y 30 grados centígrados durante la tarde. Este incremento responde a la disminución de la influencia de la masa de aire frío que anteriormente afectaba la región. A partir de mañana, las temperaturas podrían superar los 30 grados, consolidando un ambiente más cálido en la zona metropolitana de Monterrey.

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La masa de aire frío ya cedió completamente, dando paso a una recuperación sostenida de las temperaturas. Para hoy se estiman valores cercanos a los 30 grados, mientras que en los siguientes siete días se prevé que oscilen entre 32 y 33 grados centígrados. Las condiciones estarán dominadas por cielos soleados y sin probabilidades claras de lluvia. Sin embargo, existe la posibilidad de precipitaciones a partir del viernes 27 de marzo, con probabilidades que oscilan entre el 35 y 40 por ciento hacia el siguiente fin de semana.

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El frente frío número 41 de la temporada ha alcanzado Centroamérica, mientras que en el territorio nacional persisten algunos canales de baja presión, uno ubicado sobre el Mar de Cortés y otro en Chihuahua. En el noreste del país predominan condiciones de gran estabilidad atmosférica, las cuales podrían mantenerse hasta el siguiente jueves, favoreciendo cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos y ausencia de lluvias.

Cambio de estación: llegada de la primavera

Hoy es el último día del invierno, mañana viernes 20 de marzo a las 8:46 de la mañana se celebrará el equinoccio de primavera. Este evento astronómico tiene una fecha y hora definidas. En Monterrey, al día de hoy ya se registran 12 horas y 5 minutos de luz solar, lo que refleja la transición hacia días más largos y mayor radiación solar en la región.

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Con información de Mauro Morales / N+

RR