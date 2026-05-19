¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 19 de Mayo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 19 de mayo inició con cielo completamente cubierto y temperaturas alrededor de los 24 grados en la zona metropolitana. Además, el Aeropuerto comercial reportó visibilidad reducida por presencia de bruma, situación provocada por la alta concentración de humedad que prevalece en la región. En cuanto a las condiciones ambientales, la Calidad del Aire se mantiene en niveles variables durante el arranque de la jornada.

De acuerdo con los reportes de monitoreo, cinco estaciones presentan mala calidad del aire, mientras que ocho reportan calidad aceptable y dos registran buena calidad. Para este día continúa activa una amplia zona de inestabilidad que cruza sobre el noreste del país. En este fenómeno meteorológico convergen distintos factores atmosféricos, entre ellos el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, un canal de baja presión, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro y la presencia de una línea seca ubicada al norte de Coahuila.

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La combinación de estos sistemas mantiene condiciones favorables para el desarrollo de lluvias abundantes en gran parte del oriente y noreste mexicano. Especialistas señalan que este panorama podría mantenerse durante varios días e incluso extenderse hasta el mes de junio.

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Desde el pasado viernes comenzaron a registrarse precipitaciones constantes en la región, dejando acumulados importantes de lluvia en diferentes municipios. Las condiciones atmosféricas actuales continúan favoreciendo tormentas y chubascos de consideración. A este escenario se suma la aproximación de un sistema frontal al norte del territorio nacional en las próximas 24 a 48 horas.

Asimismo, una onda tropical que avanza por el Caribe podría aportar todavía más humedad e inestabilidad al sistema climático presente. Debido a esta combinación de fenómenos, las probabilidades de lluvias incrementarán considerablemente durante los siguientes días, principalmente entre jueves y domingo.

Temperaturas no superarán los 30 grados

En relación con las temperaturas, se espera que durante esta semana los valores máximos continúen rondando los 30 grados centígrados. Sin embargo, para miércoles, jueves, domingo y lunes, las temperaturas podrían mantenerse incluso por debajo de ese nivel debido a la presencia de nubosidad y precipitaciones. Los pronósticos indican que las probabilidades de lluvia podrían alcanzar hasta un 70 por ciento en algunos periodos de los próximos días.

El panorama lluvioso que ha predominado durante mayo continuará, al parecer, durante lo que resta del mes e inclusive podría extenderse hacia los primeros días de junio.

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Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR