¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 20 de Mayo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 20 de mayo inició con presencia de lluvia en algunas zonas del área metropolitana de Monterrey, además de un cielo completamente nublado en toda la región. Las condiciones climatológicas se mantienen inestables desde las primeras horas del día, mientras las autoridades continúan monitoreando el comportamiento de las precipitaciones.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la calidad del aire se mantiene en niveles buenos en las 15 estaciones de monitoreo ambiental instaladas en la zona metropolitana, pese a las condiciones de humedad y nubosidad registradas durante el amanecer.

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Las temperaturas también presentaron variaciones importantes entre distintos municipios y sectores. A las 7:00 de la mañana se registraban valores desde los 24 grados centígrados en algunos puntos, mientras que zonas como Escobedo y La Fe alcanzaban hasta los 27 grados. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo nublado en gran parte del área metropolitana de Monterrey. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados centígrados y existe probabilidad de tormenta durante la noche.

Además, no se descarta la presencia de lluvias aisladas durante la tarde en algunos sectores de la ciudad. Aunque la probabilidad de precipitaciones disminuirá ligeramente para jueves y viernes, las posibilidades de lluvia continuarán presentes.

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El pronóstico indica que para los próximos dos días la probabilidad de lluvia será cercana al 24 por ciento, mientras que para el sábado incrementará a un 45 por ciento. Para el domingo se espera un aumento considerable hasta alcanzar un 80 por ciento de probabilidad de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se prevé que permanezcan por debajo de los 30 grados centígrados durante jueves y viernes. Sin embargo, para domingo y lunes nuevamente superarían esa marca.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las precipitaciones continúan muy activas sobre gran parte del oriente y noreste del país debido a diversos sistemas atmosféricos que interactúan en la región. Entre ellos destaca un canal de baja presión y su extensión como línea seca al norte de Coahuila, situación que mantiene el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y genera condiciones de inestabilidad atmosférica.

A esto se suma la presencia de un frente frío al sur de Texas y el paso de una onda tropical sobre el sureste del país, factores que incrementarán las lluvias durante los próximos días.

Prevén aumento de lluvias para el domingo

Para el fin de semana se espera que el canal de baja presión se desplace hacia Tamaulipas y frente a la costa, lo que provocaría una mayor entrada de humedad hacia el noreste del territorio nacional. Debido a estas condiciones, el pronóstico actual contempla acumulados cercanos a los 20 milímetros de lluvia solamente para el domingo, jornada en la que se esperan las precipitaciones más intensas del periodo

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

RR