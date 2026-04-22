¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 22 de Abril 2026?; Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles en Monterrey se presenta con cielo completamente nublado y presencia de llovizna en algunos sectores de los municipios de Juárez y Apodaca. Estas condiciones han generado un ambiente fresco y húmedo en distintas zonas del área metropolitana, sin que hasta el momento se reporten situaciones de riesgo.

Por su parte, el aeropuerto comercial de Monterrey reporta nubosidad muy baja; sin embargo, no se han registrado afectaciones en los vuelos, ni en llegadas ni en salidas. Las operaciones aéreas continúan desarrollándose con normalidad pese a las condiciones del clima.

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Se espera que, conforme avance el día, las condiciones del cielo cambien de completamente nublado a medio nublado. Asimismo, las temperaturas comenzarán a incrementarse durante la tarde, alcanzando valores entre los 28 y 29 grados centígrados. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 20 por ciento para horas vespertinas, por lo que no se descartan lluvias ligeras en algunos puntos de la región.

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Para los días posteriores, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, ubicándose alrededor del 15 por ciento. A partir de mañana jueves, se prevé un aumento en las temperaturas máximas, superando los 31 grados centígrados. Estas condiciones cálidas continuarán durante el fin de semana, cuando los valores podrían alcanzar entre los 33 y 34 grados, con cielo medio nublado.

Probabilidad de lluvias a corto plazo

Durante el fin de semana, las probabilidades de lluvia se mantendrán entre un 15 y un 17 por ciento. No obstante, existe la posibilidad de que las precipitaciones regresen hacia el próximo lunes, aunque de manera ligera. En cuanto a sistemas meteorológicos, el frente frío número 46 de la temporada avanza sobre el extremo noroeste del país. Sin embargo, no se espera que tenga impacto en el noreste, ya que se prevé que se disipe al desplazarse desde Sonora hacia Chihuahua.

En el resto del territorio nacional, la presencia de canales de baja presión continuará favoreciendo el flujo de humedad desde ambos litorales. Esto podría generar lluvias aisladas en distintas regiones del país, aunque sin eventos significativos hasta el momento.

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Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR