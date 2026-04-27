¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 27 de Abril 2026? Estas son las Temperaturas

La temperatura al inicio de este lunes 27 de abril se ubica entre los 25˚C y 26˚C, con algunos sitios alcanzando hasta 27˚C por la mañana. El cielo permanece nublado y la calidad del aire se reporta como mala en la zona de la Universidad, aceptable en ocho estaciones y buena en seis, según el monitoreo de las 8 de la mañana. Estas condiciones marcan un arranque de jornada con ambiente cálido y cierta incomodidad para la población.

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Para el resto del día se espera nuevamente el dominio de calor húmedo, lo que genera una sensación de bochorno. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34˚C, manteniendo un ambiente caluroso durante la tarde. Además, existe la probabilidad de que se presenten chubascos o alguna tormenta aislada, lo que podría traer alivio momentáneo, aunque sin cambios significativos en la temperatura general. En los días siguientes, las probabilidades de lluvia volverán a disminuir.

Las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 35˚C a la sombra tanto el martes como el miércoles. Para el jueves, se espera una ligera disminución, con máximas cercanas a los 32˚C. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el viernes con la llegada de un sistema frontal que favorecerá la presencia de lluvias y tormentas.

Descenso de temperatura hacia el fin de semana

La entrada del frente frío el viernes ayudará a contener las temperaturas, alcanzando aproximadamente 27˚C por la tarde de ese día. Para el sábado por la mañana se prevé una temperatura mínima de 17˚C y una máxima de 21˚C. El domingo continuará el ambiente fresco, con una mínima de 15˚C por la mañana y una máxima de 24˚C. La mayor probabilidad de lluvias y tormentas se concentrará entre la tarde del viernes y el mediodía del sábado. La temperatura más baja de este periodo se espera precisamente el domingo por la mañana.

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Durante la mayor parte de la semana, se mantendrá sin cambios un canal de baja presión que cruza desde el oriente hacia el noreste, extendiéndose como línea seca al norte de Coahuila y hasta el centro de Texas. La persistencia de estos sistemas contribuirá a mantener valores elevados de temperatura en la región. El cambio importante llegará con la entrada del frente frío al final de la semana.

La onda de calor continúa dominando gran parte del territorio nacional, generando altas temperaturas y pocas probabilidades de lluvia. Esta condición se mantendrá hasta el jueves. Posteriormente, con la llegada del frente frío el viernes, la inyección de aire frío permitirá un cambio significativo en las condiciones climáticas.

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Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR