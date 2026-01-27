¿Clima en Nuevo León Hoy 27 de Enero de 2026? Estas son las Temperaturas

Este martes 27 de enero amaneció con temperaturas muy bajas en la zona metropolitana de Monterrey, registrándose valores que oscilaron entre 0 y 2 grados centígrados. De acuerdo con los reportes oficiales, el Aeropuerto Internacional de Monterrey marcó una temperatura mínima de -2 °C, siendo uno de los puntos más fríos de la región durante las primeras horas del día. El amanecer se presentó con cielo medio nublado y buena calidad del aire, condiciones que permitieron una visibilidad adecuada pese al intenso frío.

Para este día, que inició con ambiente muy frío, se espera que las condiciones del cielo cambien gradualmente a soleado conforme avance la jornada. La temperatura máxima alcanzará alrededor de los 12 grados centígrados, lo que permitirá una ligera recuperación térmica, aunque el ambiente se mantendrá fresco durante la mayor parte del día. Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Estas condiciones son provocadas por la masa de aire ártico que permanece sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país. Este sistema genera un evento de “Norte” intenso en el Golfo de México, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora al sur del Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec. Además, se presentan lluvias en el sureste del territorio nacional y un ingreso de aire frío del norte hacia la península de Yucatán, lo que ocasiona un ambiente helado en gran parte de México.

Evolución del clima para los próximos días

Se prevé que mañana miércoles 28 de enero la masa de aire frío comience a ceder, permitiendo un incremento gradual de las temperaturas. Aun así, el amanecer seguirá siendo frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados y máximas de hasta 19 grados, manteniéndose el cielo soleado.

Para el jueves 29, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 23 grados centígrados. Sin embargo, el viernes llegará un nuevo sistema frontal, el cual provocará cielo nublado y un descenso en las temperaturas, con mínimas cercanas a 6 grados y máximas de 15 a 16 grados.

Las temperaturas más bajas del país se registraron en Temosachic, Chihuahua, con -3 grados, seguido de Saltillo, Coahuila, con -2.8 grados, mientras que el Aeropuerto de Monterrey reportó -2 grados centígrados. Para el fin de semana, las probabilidades de lluvia han disminuido, aunque no se descartan, con valores cercanos a 15.

