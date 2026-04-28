¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 28 de Abril 2026? Estas son las Temperaturas

Monterrey y su zona metropolitana registraron altas temperaturas desde el inicio de este martes 28 de abril, con valores entre los 25 y 26 grados centígrados durante las primeras horas del día, acompañados de cielo nublado y condiciones de mala calidad del aire en varias zonas. A las 8:00 de la mañana, las estaciones de monitoreo ambiental reportaron mala calidad del aire en Universidad, en San Nicolás; así como en García y La Rioja. Además, ocho estaciones se mantenían en calidad aceptable y tres más reportaban buena calidad del aire.

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Las condiciones de calor continuarán durante este martes y miércoles, ya que se espera que las temperaturas máximas alcancen entre los 34 y 36 grados centígrados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 39 grados debido a la alta concentración de humedad presente en el ambiente. De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se espera una humedad cercana al 50 por ciento, situación que provocará que la temperatura se perciba mucho más alta de lo que realmente marque el termómetro, generando una sensación de bochorno en gran parte del área metropolitana.

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Además, para este día se mantiene la influencia de un Canal de Baja Presión que cruza desde el centro del país y se extiende hasta el noreste, continuando hacia Texas como Línea Seca, lo que podría ocasionar viento de moderado a fuerte principalmente al norte de Coahuila.

Sin embargo, para Monterrey no existen grandes probabilidades de lluvia durante martes, miércoles y jueves, por lo que el ambiente seco y caluroso continuará predominando durante gran parte de la semana. La onda de calor continúa dominando sobre gran parte del territorio nacional.

Durante este lunes se registraron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en ciudades de San Luis Potosí, Yucatán, Campeche, Coahuila y Chiapas. Además, varias ciudades del país superaron los 37 grados, mientras que en el centro de México se presentaron algunas lluvias aisladas, aunque sin representar un cambio importante en las condiciones generales de calor.

Frente Frío traerá lluvias y descenso importante de temperatura

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la llegada de un nuevo Frente Frío que ingresará este fin de semana por el norte y noreste del país, lo que incrementará las probabilidades de lluvia a partir del viernes por la mañana. Se prevé que las precipitaciones se fortalezcan durante la noche del viernes y puedan extenderse hasta la mañana del sábado.

Además, el refresco en las temperaturas será muy notorio Para jueves y viernes, las máximas se mantendrán entre los 30 y 28 grados. El sábado se pronostican mínimas de 16 grados y máximas de 20 grados, mientras que para el domingo se esperan mínimas de 15 grados y una máxima de 23 grados.

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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