¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 29 de Abril 2026? Estas son las Temperaturas

Este miércoles 29 de abril inició con temperaturas alrededor de los 26 grados centígrados en Monterrey y su zona metropolitana, acompañadas de cielo medio nublado y condiciones de calor desde las primeras horas del día.

De acuerdo con el informe de las 8 de la mañana, la calidad del aire se reportó como mala en la estación Universidad, mientras que cinco estaciones marcaron calidad del aire aceptable y ocho estaciones registraron buena calidad ambiental. Por otra parte, la estación de monitoreo ubicada en Juárez permanece fuera de servicio.

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Desde temprana hora, el ambiente se ha mantenido bochornoso, lo que anticipa una jornada nuevamente muy calurosa para la región metropolitana. Para este día se pronostican temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados, manteniéndose el cielo medio nublado durante gran parte de la jornada.

Además del intenso calor, existe una probabilidad del 25 por ciento de chubascos aislados durante la tarde, aunque serían lluvias pasajeras y de corta duración en algunos sectores cercanos a Monterrey.

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Estas condiciones mantienen el ambiente inestable, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a cualquier cambio repentino en el pronóstico. El día de hoy continúa activo el Canal de Baja Presión, el cual cruza del oriente hacia el centro y norte del país, extendiéndose hacia Texas como Línea Seca.

Este sistema puede provocar viento de moderado a fuerte en la zona norte de Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. La inestabilidad atmosférica derivada de estos sistemas también favorece la posibilidad de chubascos aislados durante la tarde, principalmente en sectores cercanos al área metropolitana de Monterrey.

Frente frío traerá descenso importante de temperatura

El Frente Frío ingresará durante la mañana del jueves 29 de abril al norte del estado de Coahuila, mientras que para la mañana del viernes se espera su llegada a Nuevo León. Con este sistema aumentan las probabilidades de lluvia, principalmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando las precipitaciones podrían fortalecerse.

El descenso en las temperaturas será notable desde este jueves, cuando los valores máximos rondarán los 30 grados. Para el viernes, la temperatura bajará aún más, alcanzando cerca de 28 grados. Para el sábado, tanto las mínimas como las máximas estarán por debajo de los 20 grados, y para la mañana del domingo se podrían registrar hasta 15 grados. Se esperan varios cambios importantes en los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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