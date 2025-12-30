¿Cómo Estará el Clima para Hoy 30 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Las temperaturas en Monterrey han descendido esta mañana de martes 30 de diciembre, con valores que alcanzan los 9˚centígrados en el aeropuerto y de 7˚centígrados a 8˚centígrados en la zona urbana. La calidad del aire es buena en la mayoría de las estaciones de monitoreo. El pronóstico para hoy indica un día parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 14˚centígrados a 15˚centígrados, y sin lluvias. Se espera que las temperaturas repunten a partir del 1 de enero 2026.

Como se esperaba y estaba pronosticado, las temperaturas de esta mañana de martes 30 de diciembre descendieron de manera significativa en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en algunas áreas cercanas a la montaña, como en sectores aislados, se reportaron temperaturas de hasta 5˚centígrados.

La calidad del aire es buena en la mayoría de las estaciones de monitoreo.

El cielo presenta condiciones de medio nublado, con algunos sectores del poniente de la ciudad despejados y nublados hacia el oriente. En cuanto a la calidad del aire, se reporta como buena en 13 de las 15 estaciones de monitoreo ambiental, aunque en la estación del Libramiento Noroeste la calidad del aire se ha considerado aceptable desde ayer. Es importante señalar que la estación de monitoreo de Santa Catarina se encontraba fuera de servicio a las 8 de la mañana de este 30 de diciembre.

El viento fuerte que se experimentó ayer provocó que se levantaran muchos contaminantes, pero gracias a la lluvia y el viento del día, estos se precipitaron y el ambiente se limpió, mejorando la calidad del aire en la región.

Para este día, el pronóstico meteorológico señala que las temperaturas seguirán siendo frescas, con un cielo medio nublado y una mezcla de sol y algunas nubes. No se espera un incremento significativo en las temperaturas, ya que las máximas oscilarán entre los 14˚centígrados y 15˚ centígrados, sin probabilidades de lluvia. Este ligero aumento de temperatura se debe a que la zona metropolitana de Monterrey continúa siendo afectada por la masa de aire ártico que ha impulsado el Frente Frío número 25 de la temporada.

Actualmente, el frente frío se encuentra avanzando hacia el oriente del país, afectando gran parte del Golfo de México. Este fenómeno atmosférico continuará generando vientos fuertes de hasta 100 km/h en la costa de Veracruz y en los límites de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Además, se pronostican lluvias torrenciales en esa zona, con acumulados que podrían alcanzar entre 100 a 150 mm, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para mañana 31 de diciembre, se espera que las temperaturas continúen frías, con valores cercanos a los 7˚centígrados por la mañana, y que las máximas alcancen los 18˚centígrados. A partir del 1 de enero, las temperaturas comenzarán a repuntar y se espera que lleguen a los 26˚centígrados, con un aumento gradual hasta llegar a los 30˚centígrados el viernes 2 de enero de 2026.

