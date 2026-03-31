¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 31 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

Las temperaturas del día de hoy martes 31 de marzo se mantienen estables durante este amanecer en Monterrey y su zona metropolitana. Este día inicia con valores cercanos a los 19 grados centígrados, acompañados de cielo nublado en algunos sectores de la región. Estas condiciones han permitido un arranque de jornada sin cambios bruscos en el ambiente.

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En cuanto a la calidad del aire, se reporta en niveles buenos en las 15 estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en el área metropolitana, lo que representa un entorno favorable para las actividades al aire libre durante las primeras horas del día. A lo largo de este martes, se espera que las condiciones del cielo cambien gradualmente a un ambiente mayormente soleado, con presencia de escasas nubes.

Conforme avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando máximas que oscilarán entre los 31 y 32 grados centígrados por la tarde. Las probabilidades de lluvia se mantienen bajas, con apenas un 12 por ciento, por lo que no se anticipan precipitaciones significativas para este día en la región.

Pronóstico para los próximos días

Para mañana miércoles, se prevén condiciones muy similares, con cielo mayormente soleado y temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 32 y 33 grados centígrados. Sin embargo, a partir del jueves comenzarán a incrementarse las probabilidades de lluvia.

Estas condiciones podrían intensificarse hacia el sábado debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Este sistema también favorecerá un descenso en las temperaturas, el cual comenzará a percibirse a partir del domingo. A nivel nacional, diversos sistemas meteorológicos continúan interactuando en gran parte del territorio, generando lluvias que en algunos casos han sido intensas, así como nevadas en zonas de gran altitud, superiores a los 3,000 metros sobre el nivel del mar.

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Durante el día de ayer, estas condiciones provocaron que las cimas del Nevado de Colima, el Popocatépetl y el Cerro del Ajusco se cubrieran de nieve. Además, un centro de baja presión se desplaza del occidente hacia el centro del país, acompañado de una vaguada que ha generado inestabilidad atmosférica. Esto ha provocado lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, así como en regiones del occidente, centro y sureste.

En Chiapas se registraron acumulados de hasta 46 milímetros de lluvia, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara se presentaron granizadas, además de nevadas en zonas elevadas. Se espera que durante el fin de semana aumenten las probabilidades de lluvia, especialmente el sábado, mientras que el domingo se prevé un descenso en las temperaturas.

Para la próxima semana, las condiciones se mantendrían más frescas en la región.

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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