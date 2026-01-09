¿Cómo Estará el Clima Hoy 9 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Durante la mañana de este viernes 9 de enero, el Frente Frío número 27 de la temporada ingresó a Nuevo León, generando cambios importantes en las condiciones del tiempo. Sin embargo, será a partir de la tarde o noche cuando llegue un refuerzo asociado a este sistema, el cual provocará un descenso más significativo en las temperaturas durante el fin de semana y los próximos días.

Este refuerzo viene impulsado por una masa de aire polar ártico que se combinará con humedad proveniente del Golfo de México. Esta interacción favorecerá la presencia de lluvias en el sur de Texas y el noreste mexicano, incluyendo zonas de Nuevo León, principalmente entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo.

Las precipitaciones, aunque intermitentes, podrían intensificar la sensación térmica de frío durante el fin de semana, especialmente en combinación con las bajas temperaturas y el aumento de la nubosidad. Al amanecer, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se ubicaron entre los 16 y 19 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. Se espera que durante el resto del día el cielo cambie a condiciones de medio nublado.

En cuanto a la calidad del aire, a las 8 de la mañana se reportaron condiciones desfavorables en distintos puntos de la ciudad: seis estaciones de monitoreo ambiental registraron calidad del aire Mala, seis más reportaron niveles Aceptables y tres estaciones indicaron calidad Buena. Para este viernes 9 de enero de 2026 se esperan temperaturas máximas cercanas a los 29 grados centígrados, antes de que la masa de aire frío comience a influir de manera más directa.

Por la noche, los valores térmicos descenderán a alrededor de los 20 grados. La mañana del sábado se prevén temperaturas cercanas a los 17 grados, con un descenso adicional durante la tarde hasta los 15 grados y valores cercanos a los 10 grados por la noche. El frio continuará el domingo, con mínimas alrededor de los 7 grados, mientras que el lunes se anticipan temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados centígrados.

Frío persistente durante la próxima semana

El ambiente frío se mantendrá durante gran parte de la siguiente semana, con temperaturas mínimas de un solo dígito en casi todos los días. Esto se debe a la llegada de al menos dos refuerzos adicionales de aire frío que continuarán afectando a la región.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y prepararse, ya que en las próximas horas y días se registrarán cambios importantes en las condiciones del tiempo en Monterrey y el noreste de México.

