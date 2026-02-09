Clima en Nuevo León Hoy 9 de Febrero de 2026; Estas son las Temperaturas

Este lunes 9 de febrero inició con cielo despejado en Monterrey y su zona metropolitana, ofreciendo condiciones estables desde las primeras horas de la mañana. De acuerdo con los registros, las temperaturas se ubicaron entre los 14 y 16 grados centígrados en la mayoría de los puntos del área metropolitana, aunque se presentaron algunas variaciones térmicas muy localizadas en ciertos sectores.

En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 8:00 de la mañana indica condiciones favorables para la población. Se registró calidad del aire Aceptable en seis estaciones de monitoreo, mientras que en el resto se reportó como Buena, lo que permite realizar actividades al aire libre sin riesgos significativos para la salud.

Para el transcurso del día, se espera que el cielo se mantenga de soleado a medio nublado, condiciones que predominarán no solo este lunes, sino también durante los próximos días. Las temperaturas máximas para hoy y mañana alcanzarán los 27 grados centígrados, mostrando un ambiente templado a cálido durante las tardes.

Además, para el resto de la semana se prevé un incremento gradual en los valores máximos, que podrían rondar los 30 grados centígrados. Incluso, estas condiciones cálidas podrían extenderse hacia la próxima semana, consolidando un periodo de estabilidad atmosférica en la región. Los principales sistemas meteorológicos se mantendrán alejados del noreste del territorio nacional durante los próximos diez días, por lo que no se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo en el corto plazo.

Esta ausencia de sistemas frontales o de inestabilidad permitirá que continúe un patrón de tiempo seco y estable en Monterrey y su zona metropolitana. La estabilidad atmosférica brindará un periodo de días cálidos en pleno invierno, contrastando con las variaciones recientes que han incluido jornadas muy frías y otras más cálidas. Este comportamiento se encuentra dentro de lo esperado para un año en el que se hace presente el fenómeno de “La Niña”.

Lluvias prácticamente descartadas

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantienen muy bajas, prácticamente nulas para el resto de esta semana y para lo que se alcanza a observar de la siguiente. Esto refuerza el pronóstico de días secos, con cielos mayormente despejados y temperaturas elevadas para la temporada invernal.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados ante el aumento de las temperaturas y aprovechar las condiciones favorables, tomando precauciones básicas durante las horas de mayor radiación solar.

