¿Cómo Estará el Clima para Hoy 15 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El paso del Frente Frío número 21 de la temporada ha provocado un descenso significativo de temperatura en Monterrey y su zona metropolitana, donde este lunes 15 de diciembre se registraron mañanas frías con temperaturas de entre 8 y 9 grados, además de llovizna en algunos sectores y presencia de niebla, principalmente en el aeropuerto comercial.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante este lunes y martes predominarán las condiciones de cielo nublado y ambiente frío, con buena calidad del aire. La masa de aire polar asociada al sistema frontal domina gran parte del noreste, oriente y centro del país, avanzando hacia el sureste, acompañada de un evento de “Norte” moderado sobre el litoral del Golfo de México.

Para este lunes se esperan temperaturas máximas cercanas a los 13 grados, mientras que para el martes las mínimas rondarán los 9 grados y las máximas podrían alcanzar los 17 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, ya que el pavimento se mantiene mojado y resbaladizo.

Cambiarán condiciones del clima en Monterrey

A partir del miércoles, las condiciones meteorológicas cambiarán rápidamente, con el regreso de cielos mayormente soleados y un aumento gradual de temperaturas, que podrían alcanzar los 25 grados. Para el jueves, se esperan máximas de hasta 29 o 30 grados, mientras que el viernes se prevé un ligero descenso a valores cercanos a los 23 grados.

Durante el fin de semana, las temperaturas volverán a incrementarse, con máximas entre 27 y 30 grados. En tanto, para la semana de Nochebuena y Navidad, se pronostican mínimas alrededor de los 15 grados y máximas cercanas a los 26, con días soleados y sin cambios importantes en las condiciones del tiempo.

