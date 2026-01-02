¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este viernes 2 de enero, Monterrey y su zona metropolitana amanecieron con cielo soleado y escasa nubosidad, en medio de condiciones atmosféricas estables, aunque con reportes de mala calidad del aire en algunos municipios del área metropolitana.

De acuerdo con el reporte meteorológico de esta mañana, la mala calidad del aire se registra principalmente en los municipios de Juárez, Apodaca, San Nicolás y Pesquería, mientras que cuatro estaciones reportan calidad aceptable y siete más condiciones consideradas como buenas.

En cuanto a las temperaturas, se presentan contrastes importantes dentro de la zona metropolitana. En sectores del sur como La Estanzuela y Valle Alto, el termómetro registra valores cercanos a los 10 grados centígrados, mientras que en áreas como Guadalupe, El Contry y San Jerónimo las temperaturas se mantienen alrededor de los 20 grados.

Para el resto del día se esperan temperaturas máximas cercanas a los 30 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia. Estas condiciones de cielo despejado y ambiente caluroso se mantendrán durante la próxima semana, con máximas que oscilarán entre los 26 y 29 grados.

Pronóstico para fin de semana en Nuevo León

El pronóstico indica que será el domingo cuando se presente un ligero descenso en la temperatura, con máximas cercanas a los 23 grados, sin que se esperen lluvias significativas. Será hasta el siguiente fin de semana, específicamente el sábado 10 y domingo 11 de enero, cuando podría registrarse un nuevo descenso térmico acompañado de probabilidades de lluvia.

Las autoridades meteorológicas señalan que actualmente domina un sistema de altas presiones sobre el territorio nacional, lo que favorece la estabilidad atmosférica. No obstante, un sistema frontal podría aproximarse a la frontera noreste durante el domingo, provocando un refrescamiento temporal antes de continuar con condiciones estables durante la semana siguiente.

