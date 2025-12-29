¿Cómo Estará el Clima para Hoy 29 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El último lunes de este año 2025 nos despertó con el fuerte viento a la llegada del frente frío número 25 de la temporada que en el Aeropuerto comercial de Monterrey alcanzó rachas de 88 Km/h y con tormenta en algunos sectores y lluvia ligera en otros.

Las temperaturas se han desplomado de manera notoria. A las 6 de la mañana en el centro de Monterrey los termómetros marcaban 20˚C y a las 7 ya habían bajado a 15˚C. Se espera que esta tarde se encuentren entre 9˚C y 10˚C y por la noche continue el descenso a 8˚C para amanecer mañana martes con mínimas de 7˚C debido a la masa de aire ártico que se está inyectando al noreste del país y litoral del Golfo de México. Para la costa de Tamaulipas y Veracruz se esperan vientos de 80 a 100 Km/h y fuertes tormentas.

Clima en el resto de México

También se espera la caída de nieve al norte de Chihuahua y en puntos elevados de Coahuila y límites con Nuevo León como pueden ser Arteaga y Galeana durante la noche y en las siguientes 24 horas en grandes elevaciones del centro y oriente del país como el Popocatepetl, Iztaccihuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El rápido avance del frente lo llevará en las siguientes 48 horas a recorrer casi todo el territorio nacional, a excepción de la costa del Pacífico, occidente y sur del territorio nacional.

Se esperan un par de días muy fríos en Monterrey y el noreste, con mínimas de 7˚C y máximas de 14˚C a 18˚C para martes y miércoles pero cambiando el cielo a Soleado y mínimas probabilidades de lluvia.

