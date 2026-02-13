¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Cielo nublado al inicio de este viernes 13 de febrero en la zona metropolitana de Monterrey, donde las temperaturas amanecieron entre los 16 y 19 grados. A las 8 de la mañana, la calidad del aire se reportó Aceptable en seis estaciones y Buena en nueve. Se espera que durante el resto del día el cielo cambie a medio nublado, mientras que las temperaturas podrían incrementarse hasta los 29 grados por la tarde.

Para este sábado 14 de febrero se pronostica una mañana nublada y una tarde soleada, con una temperatura máxima de 31 grados, previo a la llegada del frente frío número 34 al noreste del país.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino 13 de Febrero de 2026

Como suele ocurrir antes del ingreso de una masa de aire frío, el termómetro registrará un aumento, para después descender ligeramente. El domingo se prevé cielo despejado y una máxima cercana a los 28 grados. El viento también podría hacerse presente desde la tarde o noche de este viernes.

Noticia relacionada: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino 13 de Febrero de 2026

Clima para próxima semana

Para la próxima semana dominarán las condiciones de cielo soleado, con temperaturas por arriba de los 30 grados y sin probabilidad de lluvia, al menos hasta el viernes. Por el momento no se observan cambios significativos en las condiciones del tiempo; sin embargo, algunos modelos indican que hacia finales de febrero o principios de marzo podría registrarse algún evento relevante.

Por lo pronto, se esperan condiciones ideales para disfrutar el fin de semana de , con ambiente cálido y cielo mayormente despejado.

Historias recomendadas: