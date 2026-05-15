¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Aunque este viernes 15 de mayo amaneció con condiciones estables en la zona metropolitana de Monterrey, autoridades meteorológicas advirtieron que durante los próximos días podrían incrementarse las probabilidades de lluvia en la región, además de iniciar oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicó alrededor de los 21 grados centígrados, con cielo nublado y buena calidad del aire. Sin embargo, se espera que conforme avance la jornada predomine el ambiente soleado y con escasas probabilidades de lluvia.

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Especialistas señalaron que actualmente un sistema de altas presiones domina gran parte del territorio nacional, manteniendo condiciones estables en el noreste del país. No obstante, la onda de calor continúa afectando distintas regiones de México, especialmente el noroeste, occidente, parte del oriente y sur del país, donde persisten temperaturas elevadas.

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Probabilidades de lluvias recientes

Para el fin de semana, un canal de baja presión podría posicionarse sobre el noreste mexicano, aumentando la posibilidad de precipitaciones principalmente a partir del domingo. De acuerdo con los pronósticos, la siguiente semana podría registrar lluvias frecuentes, especialmente durante las tardes.

Además, este 15 de mayo arrancó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico. Meteorólogos advirtieron que este año la actividad ciclónica podría estar por encima del promedio histórico debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Mientras normalmente se forman alrededor de 15 ciclones en el Pacífico, para este 2026 se esperan entre 18 y 21 sistemas. En tanto, para el Atlántico, Caribe y Golfo de México se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales.

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