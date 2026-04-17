¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este viernes 17 de abril marca el inicio de un fin de semana con cambios importantes en las condiciones meteorológicas en la zona metropolitana de Monterrey. Aunque la jornada comenzó con ambiente fresco y cielo cubierto, se prevé un incremento en la temperatura conforme avance el día.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del sábado debido al ingreso del frente frío número 45 por el noreste del país. Este sistema provocará lluvias y tormentas que se intensificarán durante la noche del sábado, acompañadas de un notable descenso en la temperatura.

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Para la madrugada del domingo, se espera que el termómetro descienda hasta los 14 grados, con una temperatura máxima cercana a los 15 grados durante el día, manteniendo un ambiente frío, nublado y lluvioso. Estas condiciones continuarán el lunes, con mínimas de 13 grados y máximas de entre 18 y 19 grados.

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Precipitaciones en Nuevo León

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 25 y 50 milímetros en Nuevo León, lo que beneficiará las condiciones hídricas del estado, considerando que abril ha sido un mes favorable en cuanto a lluvias.

Para el inicio de la próxima semana, el ambiente continuará fresco y con alta probabilidad de lluvia el lunes. A partir del martes, las precipitaciones comenzarán a disminuir, mientras que desde el miércoles se prevé una recuperación gradual de las temperaturas, alcanzando nuevamente los 30 grados hacia el jueves.

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