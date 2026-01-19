¿Cómo Estará el Clima para Hoy 19 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Este lunes 19 de enero, el Área Metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas bajas y ambiente fresco, derivado de las condiciones invernales que continúan presentes en la región. Durante las primeras horas del día, el termómetro registró una mínima cercana a los 6 grados centígrados, principalmente en municipios como Santa Catarina, San Pedro y zonas abiertas del sur de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, a lo largo de la jornada se espera un incremento gradual en la temperatura, alcanzando una máxima aproximada de 18 grados centígrados durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con algunos periodos de sol, sin probabilidad significativa de lluvias para este inicio de semana.

Las condiciones de viento serán ligeras, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga estable, aunque el ambiente continuará siendo frío por la mañana y fresco durante la noche. Para las últimas horas del día se prevé un nuevo descenso de la temperatura, por lo que el martes podría iniciar nuevamente con valores bajos en el termómetro.

Protección Civil emite recomendaciones

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, se sugiere utilizar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una adecuada hidratación.

En zonas serranas y carreteras de Nuevo León, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones durante la madrugada y primeras horas del día, debido a la posible presencia de bancos de niebla y pavimento frío, lo que podría reducir la visibilidad.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climatológicas y emitieron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que durante los próximos días podrían registrarse variaciones en la temperatura propias de la temporada invernal en la entidad.

