¿Cómo Estará el Clima para Hoy 20 de Abril de 2026 en Nuevo León?; Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey inició la semana con una mañana nublada y con presencia de llovizna, acompañada de un ambiente fresco.

De acuerdo con los reportes, algunas temperaturas han descendido hasta los 11 grados, principalmente en municipios como Santa Catarina y en las partes altas de Cumbres. En el resto del área metropolitana, los valores se mantienen entre los 12 y 13 grados.

Las condiciones han provocado que el pavimento se encuentre mojado y resbaladizo, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas moderar la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y circular con las luces encendidas.

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Para el resto del día, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. La llovizna podría continuar durante la noche y existe la posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen durante la madrugada del martes.

Disminuirá probabilidad de lluvia

El martes iniciaría con lluvias y una temperatura cercana a los 16 grados por la mañana, mientras que por la tarde se prevé un aumento hasta los 25 grados, con cielo medio nublado y disminución en la probabilidad de lluvia.

Estas condiciones son generadas por el paso del frente frío número 45 y su masa de aire polar, que han provocado un ambiente fresco a ligeramente frío en Monterrey, así como en el noreste y oriente del país. Este sistema se desplazará durante el día hacia el Golfo de México.

Para los próximos días, se espera el regreso de condiciones más estables, con un incremento gradual en las temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados, e incluso entre 33 y 34 grados hacia el fin de semana, con menor probabilidad de lluvia.

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