¿Cómo Estará el Clima para Hoy 21 de Mayo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Ayer nuevamente se presentaron lluvias, chubascos y tormentas aisladas en la zona metropolitana de Monterrey que se extendieron por la noche provocando algunas inundaciones provocando que las temperaturas desde ayer por la tarde se ubicaron cerca de los 22˚C y se han mantenido esas temperaturas en esos valores hasta este amanecer de jueves 21 de mayo.

El cielo se encuentra nublado y la calidad del aire es Buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental. Para este día siguen las probabilidades de precipitaciones aisladas por la tarde, mientras que las temperaturas se pueden detener cerca de los 27˚C a 28˚C, bastante agradables por la tarde.

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El aeropuerto reporta pronóstico de lluvia de las 2 a las 6 de la tarde. Para el día de mañana disminuyen la probabilidad de lluvias al 20% para volver a incrementar, el sábado al 40% y el domingo al 80%.

Habrá fuertes lluvias por Frente Frío

Será un nuevo frente frío que se aproxima el fin de semana a la frontera noreste. La inyección de aire frío potenciará las lluvias y tormentas sobre el noreste y oriente de México, al sur y costa de Texas. En Monterrey se va al 80% la probabilidad que nos indica que serán lluvias muy fuertes, generalizadas y con acumulados esperados cerca de los 20 milímetros, solamente el domingo.

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Las probabilidades de lluvia se extenderán a lo largo de la siguiente semana con probabilidades al rededor del 40% y máximas en el orden de los 30˚C. Se espera que las condiciones sigan siendo agradables y con persistencia de lluvias en la región.

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