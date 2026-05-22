¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Luego de algunas lluvias pasajeras registradas durante la madrugada en el poniente de la zona metropolitana de Monterrey, este viernes amaneció con cielo mayormente soleado y temperaturas variadas en distintos municipios del área metropolitana.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las temperaturas al amanecer oscilaron entre los 22 grados en la zona de Valle Alto y los 28 grados en Escobedo. En sectores como Cumbres se reportaron 25 grados, mientras que en el área de la Universidad el termómetro marcó 27 grados. Los aeropuertos de la región registraron temperaturas de entre 23 y 24 grados.

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Además, las autoridades ambientales informaron que la Calidad del Aire se mantiene en niveles buenos en las 15 estaciones de monitoreo instaladas en el área metropolitana. Para este viernes se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 32 grados centígrados, con sensación térmica cercana a los 34 grados durante la tarde.

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Lluvias se alejarán momentáneamente

Especialistas indicaron que las lluvias se alejarán momentáneamente del noreste debido al desplazamiento de un canal de baja presión hacia el estado de Chihuahua y límites con Coahuila, lo que reducirá la entrada de humedad a la región.

Sin embargo, para el sábado dicho sistema volverá a desplazarse sobre Nuevo León, aumentando nuevamente las probabilidades de lluvia. Además, para el domingo se prevé la llegada de un sistema frontal que podría potenciar precipitaciones durante la tarde y noche.

Aunque los estimados de acumulación han disminuido a menos de 10 milímetros, las autoridades señalaron que las lluvias continuarán presentándose de forma aislada durante la próxima semana, mientras que las temperaturas permanecerán cercanas a los 30 grados, aumentando hasta los 33 hacia el cierre de la semana.

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