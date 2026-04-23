¿Cómo Estará el Clima para Hoy 23 de Abril de 2026 en Nuevo León?; Pronóstico del Tiempo

La presencia de neblina en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey provocó una reducción de visibilidad a 2 millas durante la mañana de este jueves, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se mantienen entre los 20 y 22 grados, mientras que la calidad del aire es reportada como buena en las 15 estaciones del sistema de monitoreo ambiental.

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El cielo nublado que se presenta durante las primeras horas del día cambiará a medio nublado conforme avance la jornada, con una temperatura máxima estimada entre los 30 y 31 grados por la tarde. Además, las probabilidades de lluvia para este día se mantienen bajas.

Frente Frío Num. 46

En cuanto a las condiciones a nivel nacional, el Frente Frío número 46 ya se desplazó hacia el norte de Sonora y Chihuahua, por lo que dejó de afectar al país. Sin embargo, un canal de baja presión que se extiende desde el sur hasta el norte del territorio, en interacción con una línea seca sobre Texas, mantendrá un patrón estable en Nuevo León, reduciendo la posibilidad de precipitaciones.

Para los próximos días, se prevé un incremento en las temperaturas, alcanzando entre 33 y 35 grados a partir del viernes y hasta la próxima semana. Asimismo, dominarán los días medio nublados, con probabilidades de lluvia de entre 20 y 24 por ciento.

Durante el fin de semana se espera un ambiente caluroso, con sensación térmica que podría oscilar entre los 35 y 38 grados, debido a niveles de humedad que irán del 40 al 80 por ciento.

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