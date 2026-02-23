¿Cómo Estará el Clima para Hoy 23 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey inició este lunes 23 de febrero con condiciones de nubosidad alta, sin probabilidad de lluvia, y temperaturas frescas alrededor de los 10 grados centígrados en la mayor parte del área.

Los valores más bajos se registraron en zonas como el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con 7 grados, y 9 grados en el Aeropuerto del Norte. También se reportaron temperaturas más frías en sectores del sur de San Pedro y en áreas de la Carretera Nacional.

A las 8:00 de la mañana, la calidad del aire se reportó como Buena en las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, con presencia de viento ligero proveniente del sureste.

Durante el transcurso del día, el cielo cambiará a condiciones mayormente soleadas y la temperatura alcanzará máximas de entre 19 y 20 grados, manteniendo un ambiente fresco.

Subirá temperatura drastícamente

Para mañana martes por la mañana se anticipan nuevamente temperaturas de un solo dígito en algunos sectores, aunque por la tarde los valores podrían acercarse a los 25 grados.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a mitad de semana. Para el miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 36 grados, con ambiente muy seco, lo que incrementará el riesgo de incendios en la región.

A nivel nacional, el Frente Frío número 37 se desplaza hacia el Mar Caribe, aunque su masa de aire frío continúa influyendo en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios bruscos de temperatura durante la semana.

