¿Cómo Estará el Clima para Hoy 23 de Marzo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Monterrey arrancó este lunes 23 de marzo de 2026 con cielo despejado, aunque en la zona del Aeropuerto del Norte se reportó cielo nublado, mientras que el aeropuerto internacional permanecía despejado. Además, a las 7:00 de la mañana, la calidad del aire se reportó como buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental.

Para este día se espera que continúen las condiciones soleadas, lo que permitirá un aumento en la temperatura de entre 29 y 31 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia. El pronóstico indica que estas condiciones se mantendrán durante los próximos cuatro días, por lo que a lo largo de la semana dominará el ambiente cálido, con cielo mayormente soleado y sin precipitaciones. El pronóstico de siete días también marca máximas de alrededor de 30 a 33 °C de lunes a viernes, con cambio hacia el fin de semana.

Video: Clima Hoy en Nuevo León Pronóstico Matutino del Lunes 23 de Marzo de 2026

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Nuevo sistema frontal

Será a partir del viernes 27 de marzo cuando comience un cambio en las condiciones del tiempo. Para el sábado 28 por la mañana aumentan las probabilidades de lluvia con la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual podría interactuar con humedad y aire frío, favoreciendo precipitaciones. Para el domingo 29 de marzo la probabilidad de lluvia disminuiría, aunque no desaparecería por completo; el pronóstico actual muestra algunos chubascos sábado y domingo.

En el panorama nacional, un sistema frontal afecta el norte de Coahuila y Chihuahua, con posibilidad de generar viento moderado a fuerte, aunque se prevé que durante el día se desplace hacia Texas sin mayores efectos para el noreste de México.

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