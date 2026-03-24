¿Cómo Estará el Clima para Hoy 24 de Marzo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Las condiciones de cielo despejado predominan desde el amanecer de este martes 24 de marzo en Monterrey y su zona metropolitana, aunque en algunos puntos aislados, como el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se reporta cielo nublado.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, se espera que esa humedad se integre al ambiente durante las próximas horas, permitiendo un cielo mayormente soleado para el resto del día. Las temperaturas al inicio de la jornada rondan los 20 grados centígrados, mientras que las máximas previstas oscilarán entre los 31 y 32 grados.

El pronóstico indica que los días soleados continuarán durante el resto de la semana. A partir de este miércoles podrían presentarse mañanas con presencia de algunas nubes, aunque por la tarde volverían a dominar las condiciones despejadas.

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A nivel nacional, el panorama meteorológico se mantiene estable. Actualmente, una vaguada en altura cruza desde el occidente del país hasta el norte del Golfo de México, mientras que un canal de baja presión se extiende desde el sur de Baja California y el Mar de Cortés hacia el norte. En tanto, el frente frío que durante el lunes alcanzó el norte de Chihuahua y Coahuila ya se contrajo y dejó de afectar al territorio nacional.

Nueve sistema frontal

Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría llegar al noreste del país durante la madrugada del sábado. Hasta ahora, se prevé que arribe con suficiente humedad, lo que aumentaría la probabilidad de lluvias durante la mañana del sábado.

Además, este sistema provocaría un descenso en las temperaturas máximas, que podrían ubicarse en 22 grados el sábado y en 26 grados el domingo. Las probabilidades de lluvia se estiman en 50 por ciento para el sábado y 25 por ciento para el domingo.

Para la próxima semana, las posibilidades de precipitaciones bajarían a un rango de entre 15 y 20 por ciento, aunque no desaparecerían por completo, por lo que podrían persistir condiciones de cielo medio nublado.

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