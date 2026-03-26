¿Cómo Estará el Clima para Hoy 26 de Marzo de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Este jueves 26 de marzo, la zona metropolitana de Monterrey inició la jornada con cielo nublado, condiciones distintas a los días previos de cielo despejado. De acuerdo con el reporte meteorológico, ambos aeropuertos registran cielo cerrado y una humedad cercana al 75%, además de una probabilidad de lluvia del 20% durante las mañanas de jueves y viernes.

Para el resto de estos días se espera un ambiente más cálido, con condiciones mayormente soleadas y temperaturas máximas cercanas a los 33 grados, acompañadas de un aumento en la sensación de humedad.

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Habrá lluvias el fin de semana

Sin embargo, el pronóstico de lluvias se fortalece hacia el fin de semana. Para el sábado, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 53%, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal al norte del país.

Este sistema ingresaría a la región entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, concentrando las mayores probabilidades de lluvia durante las primeras horas de ese día. Además, la entrada de una masa de aire polar provocará un descenso en las temperaturas, con máximas entre los 22 y 23 grados.

Para el domingo, se prevén lloviznas por la mañana, mientras que por la tarde el cielo cambiará a medio nublado con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 28 grados. En cuanto a la próxima semana, se anticipa un regreso a temperaturas superiores a los 30 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias hacia el cierre de la semana.

Cabe recordar que las fechas de la Semana Santa varían cada año, ya que se determinan a partir de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, que en 2026 ocurrirá el 1 de abril.

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