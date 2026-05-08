¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Las lluvias y tormentas se intensificaron durante la tarde y noche del jueves 7 de mayo en gran parte de Nuevo León debido a la llegada de la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 49, dejando importantes acumulados de precipitación y severas inundaciones en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con reportes meteorológicos, uno de los principales acumulados se registró en la zona de La Universidad, donde cayeron 43 milímetros de lluvia, equivalente a 43 litros de agua por metro cuadrado, provocando inundaciones de consideración y afectaciones viales.

Durante la mañana de este viernes 8 de mayo, la zona metropolitana amaneció con temperaturas cercanas a los 22 grados centígrados, cielo completamente nublado y presencia de neblina acompañada de lluvia ocasional. Además, aeropuertos de la región reportaron visibilidad limitada debido a la baja altura de las nubes.

Video: Clima en Nuevo León Pronóstico para este Viernes 8 de Mayo de 2026

Noticia relacionada: Clima en Nuevo León Pronóstico para este Viernes 8 de Mayo de 2026

En cuanto a la calidad del aire, autoridades ambientales informaron que 14 estaciones de monitoreo reportaron condiciones buenas, mientras que únicamente la estación Universidad registró calidad aceptable.

Altas temperaturas para el fin de semana

El pronóstico para el resto del día mantiene cielo nublado con temperaturas máximas de entre 27 y 28 grados, además de un 30 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas durante el mediodía, disminuyendo gradualmente hacia la tarde y noche.

Para el fin de semana se espera un ligero incremento en las temperaturas, alcanzando los 29 y 30 grados el sábado y hasta 32 grados el domingo, con bajas probabilidades de lluvia.

Sin embargo, autoridades meteorológicas adelantaron que el próximo lunes ingresará un nuevo sistema frontal acompañado de probabilidades de lluvia de hasta un 54 por ciento en Nuevo León.

Historias recomendadas: