Clima en Nuevo León Hoy 10 de Diciembre de 2025; Estas son las Temperaturas

Esta mañana de miércoles 10 de diciembre las temperaturas de la zona metropolitana de Monterrey volvieron a ser frías. Los termómetros marcaron 8˚grados centígrados en Escobedo, mientras que en los aeropuertos y en Juárez, así como en sectores de San Pedro y Valle Alto, se registraron temperaturas de 9˚grados. El resto del área metropolitana amaneció entre 10˚ grados centígrados y 11˚, acompañada de un cielo muy nublado y brumoso que predominó desde primeras horas del día.

En cuanto a la calidad del aire durante el amanecer, se reportaron diferencias importantes entre municipios. Santa Catarina y Juárez presentaron índices malos, mientras que en García y el Libramiento Noroeste la calidad fue aceptable. El resto de las 11 estaciones de monitoreo ambiental mostró niveles buenos, permitiendo un panorama más favorable en la mayor parte del área. Para el transcurso del día se prevé un ambiente nublado, aunque con breves periodos de sol.

Las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar máximas entre 22˚ y 23˚ por la tarde. No se espera la presencia de lluvias durante la jornada.

Jueves ingresa nuevo frente frío y hay probabilidad de lluvias

Mañana jueves 11 de diciembre se pronostica una mínima de 16˚ grados centígrados y una máxima de 23˚. Por la tarde llegará un nuevo sistema frontal que podría activar precipitaciones, las cuales se fortalecerán durante el viernes, donde existe una probabilidad de lluvia del 44%.

Con el frente frío ya instalado, el viernes las temperaturas se mantendrán por debajo de los 20˚ grados, con mínimas de 12˚ y máximas de 17˚grados centígrados, acompañadas de nublados y lluvias probables durante la tarde. Para el sábado y domingo, se esperan días de cielo medio nublado y temperaturas en ascenso, alcanzando 23˚ y 26˚, respectivamente.

No hay probabilidad de lluvias, por lo que se prevé un ambiente agradable para actividades al aire libre. A inicios de la siguiente semana, lunes y martes presentarán máximas menores a 20˚ grados centígrados nuevamente. A partir del miércoles se esperan días soleados con máximas alrededor de 25˚, sin lluvia.

