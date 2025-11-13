Clima en Nuevo León Hoy 13 de Noviembre de 2025; Estas son las Temperaturas

Al amanecer de este jueves 13 de noviembre la zona metropolitana de Monterrey registró temperaturas frescas, con los aeropuertos y la zona de Valle Alto marcando 12˚C. En el resto de la ciudad, los termómetros se ubicaron entre los 14˚C y 18˚C. Durante el día, el cielo permanecerá despejado, con una temperatura máxima esperada de 29˚C.

Sin embargo, la calidad del aire en la ciudad es un tema preocupante: 4 estaciones de monitoreo reportan niveles de calidad mala, mientras que 7 estaciones reportan calidad aceptable y 4 muestran condiciones buenas.

El clima se mantendrá estable durante los próximos días en la zona metropolitana de Monterrey. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 28˚C y 29˚C, con un ligero aumento durante el fin de semana, alcanzando máximas de 31˚C y 32˚C el domingo y lunes.

A partir de la siguiente semana, se prevé un descenso en las temperaturas, que regresarán a los 28˚C y 29˚C. En cuanto a precipitaciones, no se espera lluvia en los próximos siete días, lo que sugiere condiciones de estabilidad climática.

Condiciones en el Norte y Sureste de México

El pronóstico meteorológico a nivel nacional indica que el norte de México experimentará una estabilidad notable durante el día. Sin embargo, se anticipa que una vaguada en la altura podría ocasionar fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California. Este fenómeno se combinará con la presencia de un centro de baja presión, que impulsará un frente frío hacia el noroeste del país, el cual podría provocar las primeras nevadas de la temporada en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, en el sureste del país, específicamente en la península de Yucatán, se prevé un temporal de precipitaciones que afectará principalmente a Quintana Roo. Las lluvias pueden ser intensas y generar algunas inundaciones, por lo que se recomienda precaución en las zonas afectadas.

