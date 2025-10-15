¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 15 de Octubre de 2025?; Pronóstico de Lluvias

Algunas lloviznas se reportan durante la mañana de este miércoles 15 de octubre en sectores del municipio de Apodaca, mientras que el cielo se mantiene nublado en Monterrey y en la zona metropolitana. De acuerdo con los reportes meteorológicos, las temperaturas rondan los 22 grados centígrados, y la calidad del aire es buena en todas las estaciones de Monitoreo Ambiental.

Para el transcurso del día se espera que las temperaturas máximas alcancen alrededor de los 27 grados. Aparte de las lloviznas matutinas, las probabilidades de lluvia para el resto del día son del 18%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

Sin embargo, se recomienda a la población permanecer atenta ante posibles cambios en las condiciones del clima. A partir de mañana, las condiciones mejorarán notablemente, ya que se pronostican varios días de cielo soleado con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y mínimas posibilidades de lluvia, lo que marcará un breve periodo de estabilidad en el clima del área metropolitana.

En el panorama nacional, un amplio canal de baja presión se extiende del centro al norte del territorio mexicano, provocando lluvias sobre el centro y occidente del país. En la región sur también se esperan fuertes precipitaciones debido a una zona de inestabilidad con un 60% de potencial ciclónico frente al Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con los pronósticos, esta zona de inestabilidad y lo que pueda formarse en los próximos días se mantendrá paralela a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que permanece bajo vigilancia meteorológica. En el noroeste, el Frente Frío número 7 se encuentra actualmente sobre Baja California y Sonora, y continuará avanzando por la franja norte del país, alcanzando Coahuila hacia el final de la semana.

Presas de Nuevo León con niveles favorables

Por otra parte, las presas del estado se reportan con niveles positivos esta mañana:

La Boca: 105.94%

Cerro Prieto: 102.69%

El Cuchillo: 83.04%

Estos niveles reflejan un panorama favorable para el abasto de agua en la entidad.

