¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 16 de Octubre de 2025? Estas son las Temperaturas

Durante la mañana de este jueves 16 de octubre, nuevamente se hizo presente la llovizna en diversos sectores del Área Metropolitana de Monterrey, particularmente en la Carretera Nacional, cerca de la zona de La Estanzuela. Esta condición es resultado del exceso de humedad que proviene desde el Golfo de México, lo que ha favorecido la formación de nubes densas y precipitaciones ligeras.

Las temperaturas actuales rondan los 22 grados centígrados en toda la zona metropolitana de Monterrey, mientras que el cielo permanece sumamente nublado. En cuanto a la calidad del aire, se reporta como aceptable en San Pedro Garza García, fuera de servicio en la estación de Pesquería, y buena en las restantes 13 estaciones de monitoreo, lo que representa una condición relativamente favorable para la población.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 16 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

A partir de este mismo día se anticipa un cambio en la circulación del aire, lo que podría provocar una transformación gradual en las condiciones meteorológicas. Después de una mañana predominantemente nublada, se espera que las nubes comiencen a disiparse para dar paso a una tarde con cielos más despejados y soleados. Este patrón podría continuar durante los próximos días, alejando las lluvias y permitiendo un ligero aumento en las temperaturas hacia el fin de semana.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 16 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

En el panorama nacional, el frente frío número 7 comienza a disiparse sobre el norte de Chihuahua, aunque aún es capaz de provocar lluvias aisladas. Por otro lado, un Canal de Baja Presión frente a las costas del Mar de Cortés hasta Jalisco, y otro canal extendido desde el centro hasta el norte del país, interactúan con un Centro de Baja Presión en altura sobre el noreste, mientras una Alta Presión se aleja hacia el norte del continente.

Trayectoria de la Onda Tropical No. 38 en México

Además, la Onda Tropical número 38, que avanza desde el Caribe hacia la península de Yucatán, podría reactivar las lluvias sobre el sureste del país en los próximos días. A esto se suma una zona de inestabilidad frente a las costas de Oaxaca, con un 60% de potencial ciclónico. Esta área continúa desplazándose en paralelo a la costa mexicana, con altas probabilidades de evolucionar a ciclón tropical, por lo que se mantiene bajo estricta vigilancia. Historias recomendadas:

Con Información de Mauro Morales / Noticias N+

RR