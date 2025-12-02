Clima en Nuevo León Hoy 2 de Diciembre de 2025; Estas son las Temperaturas
Entérate del pronóstico del clima para Nuevo León y el resto de la República Mexicana
La masa de aire polar sigue dominando sobre el norte, noreste y oriente de México, afectando el clima en Monterrey. En la mañana de este martes 2 de diciembre, la ciudad amaneció con temperaturas que oscilan entre los 10˚ y 11˚ grados Celsius, acompañadas de un cielo completamente nublado. A pesar de las bajas temperaturas, se reportó una buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.
Durante la mañana de hoy, se espera que las temperaturas no superen los 16˚ grados Celsius, manteniéndose similares a las de ayer. Este clima frío y nublado seguirá presente durante el miércoles, jueves y viernes, lo que indica que las condiciones no cambiarán drásticamente en los próximos días.<
Probabilidad de lluvia y pronóstico para el resto de la semana en Nuevo León
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que durante el día de hoy 2 de diciembre y mañana miércoles 3 de diciembre las probabilidades de lluvia sean mínimas. Sin embargo, para el jueves y viernes, un nuevo sistema frontal se aproximará al norte y noreste del país, lo que generará condiciones de lluvia en la región y provocará un ligero descenso de temperaturas, principalmente el viernes.
Para ese día, las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 13˚ grados Celsius, con una máxima de 18˚ grados. A lo largo de esta semana, la masa de aire frío continuará dominando el clima en Monterrey. Para el día de mañana, miércoles 3 de diciembre, se espera una mínima de 11˚ y una máxima de 23˚ grados Celsius.
Para el jueves, las temperaturas descenderán ligeramente, con una mínima de 16˚ y una máxima de 22˚ antes de la llegada del sistema frontal. Este frente frío traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas y posibles lluvias al final de la semana.
Con información de Mauro Morales/ Noticias N+
