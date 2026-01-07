¿Cómo Estará el Clima para Hoy 7 de Enero de 2026 en Nuevo León?; Pronóstico del Tiempo

Este miércoles 7 de enero inició con cielo completamente despejado en la zona metropolitana de Monterrey, acompañado de temperaturas frescas que oscilaron entre los 16 y 19 grados centígrados durante las primeras horas del día. Conforme avance la jornada, se espera un incremento gradual en los valores térmicos hasta alcanzar una temperatura máxima cercana a los 28 grados, generando una tarde cálida.

De acuerdo con el pronóstico, estas temperaturas cálidas se mantendrán durante el jueves y viernes, aunque el cielo presentará un cambio a condiciones de medio nublado. A pesar de esta variación en la nubosidad, no se prevé probabilidad de precipitaciones en la región, por lo que continuarán predominando condiciones estables y secas para el noreste del país durante estos días.

En contraste, a nivel nacional, para este mismo miércoles se contempla la llegada del Frente Frío número 27 de la temporada. Este sistema frontal traerá consigo la probabilidad de caída de nieve en zonas montañosas de las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, se esperan vientos fuertes en el noroeste del país, así como la presencia de algunas lluvias asociadas al paso de este frente. En el noreste, incluido Nuevo León, se pronostica viento moderado y la influencia de una Línea Seca que se extiende desde el norte de Coahuila hacia Texas.

Mientras tanto, gran parte del occidente, centro y sureste del territorio nacional se encuentra bajo el dominio de sistemas de altas presiones. Estas condiciones favorecen la ausencia de precipitaciones, cielos mayormente despejados y temperaturas frescas a ligeramente frías durante el amanecer, con un aumento térmico que genera ambientes cálidos por la tarde.

Masa de aire frío provocará descenso térmico el fin de semana

Sin embargo, el panorama climático cambiará de forma importante a partir del sábado, cuando se prevé el ingreso de una masa de aire frío. Este sistema provocará un marcado descenso de temperaturas en el noreste, oriente y centro del país durante el fin de semana, con efectos que podrían extenderse hasta el miércoles siguiente. Además, se esperan probabilidades de precipitaciones ligeras desde el sábado, lluvias moderadas el domingo y un incremento en la intensidad de las lluvias entre lunes y martes.

Finalmente, se anticipa que las temperaturas mínimas para los días domingo, lunes, martes y miércoles se ubiquen entre los 9 y 5 grados centígrados. Este descenso térmico marcará el regreso de condiciones invernales, luego de una semana con temperaturas más cercanas a la primavera, recordando que el invierno aún no ha concluido.

