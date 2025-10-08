¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 8 de Octubre de 2025? Continuarán las Lluvias

Ayer martes 7 de octubre se presentaron nuevamente fuertes lluvias en la región y en la zona metropolitana de Monterrey por la noche causando encharcamientos e inundaciones en distintos puntos y falla en el suministro de energía eléctrica, a pesar de que no se llegó a generalizar la lluvia. El amanecer de este miércoles 8 de octubre las temperaturas van de 20˚ grados a 24˚centígrados, el cielo se encuentra nublado y la calidad del aire es buena en todos los puntos de monitoreo ambiental.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 8 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

Para hoy se espera que las lluvias estén presentes al medio día, por la tarde y por la noche con hasta 87% de probabilidad que nos indica que pueden ser lluvias fuertes y con buena cobertura. Para este día, la zona de inestabilidad en el Golfo de México ya se encuentra frente a Veracruz y fortalecerá el ingreso de humedad alienado con la Sierra Madre Oriental por lo que las lluvias continuarán para hoy, mañana jueves y viernes.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 8 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Gaby Lozoya te lo Dice

Las temperaturas máximas se esperan de 26˚centígrados a 27˚ centígrados durante estos tres días de la semana. Para el sábado y domingo pueden regresar los días soleados a medio nublados y bajan las probabilidades de lluvia.

Huracán "Priscilla" avanza hacia Baja California; nueva tormenta se forma

El huracán “Priscilla” se encuentra a 310 Km al suroeste de Los Cabos, BCS con vientos de 130 Km/h en categoría 1, ayer llegó a la categoría 2, y moviéndose al noroeste a 13 Km/h llevando muy fuertes lluvias, oleaje elevado y vientos fuertes a la península de Baja California. Frente al Golfo de Tehuantepec se desarrolla una zona de inestabilidad con 80% de potencial ciclónico para los siguientes días. La tormenta “Octave” sigue activa pero muy lejana del territorio nacional.

En el Atlántico la Tormenta Tropical “Jerry” se ubica a 1,345 Km al oriente de Las Antillas con vientos de 85 Km/h y movimiento al oeste-noroeste a 37 Km/h con trayectoria proyectada para curvar al norte justo antes de llegar Las Antillas.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

RR