¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Octubre de 2025?; Pronóstico de Lluvias

Las lluvias siguen presentes durante la mañana de este jueves 9 de octubre en distintas zonas de Tamaulipas y el sureste de Nuevo León, principalmente en los alrededores de Linares. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el municipio de Montemorelos se han registrado 87 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas, un acumulado significativo.

Para esta tarde y noche, la probabilidad de lluvias es del 85%, por lo que se espera que sean fuertes y de amplia cobertura en varios puntos del estado. En la zona metropolitana de Monterrey, el amanecer se presentó con cielo nublado y temperaturas entre 19 y 23 grados centígrados, condiciones que se mantendrán a lo largo del día.

El pronóstico del clima indica que el cielo nublado y la presencia de lluvias evitarán que las temperaturas máximas superen los 26 grados, con un pico de actividad pluvial alrededor de las 4 de la tarde. Las primeras precipitaciones podrían comenzar después del mediodía, extendiéndose hasta las horas nocturnas.

La zona de inestabilidad en el Golfo de México ya ingresó a tierra; sin embargo, su arrastre de humedad hacia el noreste del país continuará este jueves y viernes, fortaleciendo las lluvias en la región. Se prevé que las precipitaciones sigan siendo constantes durante las próximas 24 horas, especialmente en el sureste de Nuevo León y norte de Tamaulipas.

Huracán “Priscilla” se degrada a tormenta tropical

En el océano Pacífico, el fenómeno “Priscilla” se ha degradado a Tormenta Tropical, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Actualmente se ubica a 265 kilómetros al oeste de Los Cabos, y se espera que continúe su debilitamiento antes de tocar tierra durante el fin de semana. Aunque perderá fuerza, el sistema podría ocasionar lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento en zonas costeras.

Por otro lado, la Depresión Tropical 17-E se ha formado a 185 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos de 55 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, muy cerca de las costas nacionales. Se espera que sus vientos se fortalezcan en los próximos días. La Tormenta Tropical “Octave” ha entrado en proceso de disipación, sin representar riesgo para territorio nacional.

