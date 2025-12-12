¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey se registraron entre 16 y 17 grados, con cielo despejado y mala calidad del aire en los municipios de Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Cadereyta. En contraste, seis estaciones reportaron calidad del aire Aceptable y cinco más indicaron condiciones Buenas alrededor de las 8:00 horas.

A lo largo de este viernes se prevé un ambiente soleado, con un incremento notable en los valores de temperatura, que alcanzarán los 28 grados por la tarde. Para mañana sábado, el pronóstico se mantiene estable, con cielo muy soleado, ambiente agradable y máximas cercanas a los 26 grados.

Nuevo sistema frontal en México

Según los reportes meteorológicos, el frente frío número 20 se desplazó hacia el oriente del Golfo de México y dejó de afectar al territorio nacional. Con su salida, se espera una recuperación marcada en las temperaturas entre hoy y mañana, sin probabilidad de lluvias.

Sin embargo, para el domingo el panorama cambia de manera importante. La llegada de un nuevo sistema frontal, acompañado de humedad del Golfo de México, favorecerá el desarrollo de lluvias en la región y un descenso significativo en las temperaturas. Las mínimas podrían ubicarse entre 10 y 11 grados entre lunes y martes, bajo cielos mayormente nublados.

A partir del mediodía del domingo, la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 90%, condición que se extenderá durante la tarde, noche y la jornada del lunes. Incluso, para la hora del partido de vuelta de la final del futbol mexicano, se anticipa lluvia fuerte, temperatura cercana a los 15 grados y un descenso continuo hacia el amanecer del lunes.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones si se tienen actividades al aire libre durante el fin de semana, especialmente el domingo.

