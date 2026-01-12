¿Cómo Estará el Clima Hoy 12 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Muy frías temperaturas se registraron durante las primeras horas de este lunes 12 de enero en la zona metropolitana de Monterrey, con valores que oscilaron entre los 5 y 7 grados centígrados. De acuerdo con el reporte meteorológico, el Aeropuerto Internacional de Monterrey registró una temperatura mínima de 5 grados, con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades ambientales informaron condiciones aceptables en el municipio de Juárez y buena calidad en las restantes 14 estaciones de monitoreo distribuidas en la metrópoli.

Para el resto del día se espera cielo mayormente nublado y continúan las probabilidades de precipitación tanto para este lunes como para el martes. Las temperaturas máximas para hoy rondarán los 12 grados centígrados, mientras que para mañana se prevén valores mínimos de 6 grados y máximos de hasta 15 grados.

La masa de aire polar ártico continúa cubriendo regiones del noreste, oriente, centro y sureste del país, lo que generará evento de “Norte” intenso en la costa del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec, además de lluvias intensas en estados como Veracruz y Tabasco.

Se esperan bajas temperaturas para el resto de la semana

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras del norte, noreste y en zonas de gran altitud del centro del país. En el municipio de Galeana ya se han registrado precipitaciones sólidas, mientras que durante la noche del sábado se reportó la presencia de llovizna helada o “grajea” en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey, fenómeno que se presenta cuando pequeñas gotas de lluvia se congelan debido a las bajas temperaturas.

Las condiciones invernales podrían persistir durante las próximas 24 horas, con posibilidad de nieve en zonas altas de Nuevo León y Coahuila. A partir del miércoles, se espera un ascenso gradual de las temperaturas, con mínimas de entre 9 y 10 grados y máximas de 20 a 23 grados, además de una disminución en la nubosidad y en la probabilidad de lluvias.

Con información de Mauro Morales

