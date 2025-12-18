¿Cómo Estará el Clima para Hoy 18 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El amanecer de este jueves 18 de diciembre estuvo marcado por la presencia de una densa niebla en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, provocada por la saturación de humedad en el ambiente. En algunas zonas, automovilistas y peatones reportaron una visibilidad de apenas 10 metros, lo que obligó a extremar precauciones en vialidades.

Las condiciones meteorológicas impactaron directamente en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde desde las 4:00 de la madrugada se registraron afectaciones en vuelos de llegada. Al menos un vuelo procedente de Los Ángeles y otro proveniente de Nueva York tuvieron que ser desviados a aeropuertos alternos ante la imposibilidad de aterrizar de forma segura.

Mala calidad del aire en Nuevo León

Fue alrededor de las 6:00 de la mañana cuando la visibilidad comenzó a mejorar gradualmente, y para las 7:00 horas ya se reportaba cielo despejado en la mayor parte de la zona metropolitana.

En cuanto a las temperaturas, estas fueron variables durante el amanecer, con registros que oscilaron entre los 12 y 16 grados centígrados. Sin embargo, la calidad del aire se vio comprometida desde muy temprano, con cinco estaciones de monitoreo reportando aire contaminado en los municipios de Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez y la zona de la Universidad. Para las 7:00 de la mañana, únicamente la estación de Juárez mantenía registros de mala calidad del aire.

Durante el día se espera cielo despejado, lo que permitirá un incremento en las temperaturas hasta alcanzar máximas cercanas a los 29 grados. No obstante, para las próximas 24 horas se prevé la llegada de un frente frío de corta duración que ingresará durante la medianoche, limitando las máximas del viernes a alrededor de 22 grados. Posteriormente, el fin de semana regresarán temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 29 grados y sin probabilidad de lluvia.

