¿Cómo Estará el Clima para Hoy 22 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Las temperaturas de esta mañana de jueves en Monterrey y su zona metropolitana se encuentran cerca de 13˚C y 14˚C con cielo nublado y Aceptable calidad del aire en 6 estaciones y Buena en 9, sumamente agradable, fresco y sin probabilidad de lluvia para hoy.

Se espera que durante el día esté presente el Sol y algunas nubes que permitirá que la temperatura máxima se eleve a los 23˚C y para mañana viernes hasta 25˚C.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Jueves 22 de Enero de 2026

Para el sábado se espera que las máximas se mantengan cerca de 23˚C con cielo medio nublado a nublado. Por la tarde del sábado estará ingresando al norte de Coahuila el frente frío número 30 de la temporada, acompañado de un sistema invernal importante, que provocará una Tormenta Invernal memorable para los Estados Unidos, abarcando Texas, el Sur y el oriente de territorio norteamericano.

Bajarán las temperaturas en Nuevo León

La masa de aire ártico ingresará el domingo iniciando el fuerte descenso de temperaturas para el noreste, con probabilidad de heladas al norte de Coahuila y la probable caída de aguanieve o nieve en grandes elevaciones de Nuevo León, se esperan temperaturas de 0˚C a -5˚C en la Sierra y en la zona metropolitana de 5˚C a 0˚C.

La tormenta invernal puede ocasionar una gran cantidad de hielo y nieve en territorio norteamericano y probablemente al norte de Coahuila. La franja fronteriza puede presentar lluvia y para la zona metropolitana de Monterrey han bajado mucho las probabilidades de lluvia pero no están descartadas. Hay que estar muy atentos a las actualizaciones de los pronósticos en los siguientes días.

