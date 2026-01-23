¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de viernes 23 de enero en Monterrey se registran temperaturas de 15˚C a 16˚C en la zona metropolitana con cielo medio nublado, que nos acompañará todo el día. La calidad del aire es Mala en el Libramiento noroeste y Pesquería, Aceptable en Santa Catarina, San Nicolás y Juárez, Buena en las 10 estaciones restantes.

Para el resto del día se espera que el cielo se encuentre medio nublado y permita que las máximas se eleven a los 25˚C que será la temperatura más alta de la semana, sobre todo por el fuerte descenso que viene para este fin de semana.

Tormenta invernal en México

La poderosa Tormenta Invernal comienza a impactar a Texas y se aproxima al norte de México desde la noche de hoy viernes, para el día de mañana pudiéramos amanecer con 17˚C, incrementar a 20˚C a medio día y descender a 12˚C para la noche con un día nublado y probabilidad de lluvia. El descenso de temperaturas continuará hasta la mañana del lunes esperando mínimas de 1˚C a 2˚C que se pueden repetir para la mañana del martes de 1˚C a 2˚C. Aunque las probabilidades de precipitaciones han disminuido, no se descarta que se pudiera presentar algo de lluvia o llovizna.

Al norte del estado de Nuevo León y Coahuila se esperan algunas heladas y en la parte más alta de ambos estados pudiera presentarse nieve o aguanieve.

Será un fin de semana e inicio de la siguiente semana sumamente fríos para el norte del país. La masa de aire ártico cubrirá gran parte de la franja norte y noreste del país.

