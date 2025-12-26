¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Al inicio de este viernes 26 de diciembre, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se registraron desde los 13 grados en sectores como Valle Alto, hasta los 20 grados en la zona Universidad. La temperatura que más se repite en distintos municipios es de 17 grados, bajo condiciones de cielo despejado y con Buena calidad del aire, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Para el resto de este viernes y el sábado, se espera que el clima se mantenga estable, con cielos muy soleados y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 28 grados, por lo que se prevén condiciones más propias de la primavera que del invierno, lo que permitirá disfrutar actividades al aire libre.

Sin embargo, este panorama cambiará a partir del domingo. Durante el día se prevé un aumento de nubosidad, con cielos medio nublados y temperaturas máximas cercanas a los 26 grados. Será durante la noche del domingo y la madrugada del lunes cuando se espera el ingreso de un poderoso sistema frontal.

Llega nuevo sistema frontal

Este frente frío traerá consigo probabilidades de lluvia para la mañana del lunes, además de un marcado descenso de temperaturas. Las mínimas podrían ubicarse entre los 7 y 9 grados, mientras que las máximas no superarían los 15 grados, lo que representará un cambio drástico respecto a las condiciones cálidas de los días previos.

Para la noche de fin de año y la llegada del Año Nuevo, el pronóstico indica ambiente frío, con temperaturas cercanas a los 11 grados a la medianoche y sin probabilidad de lluvia, un escenario muy distinto al registrado durante la pasada Navidad.

Ante este descenso térmico, autoridades recomiendan preparar la vivienda, abrigarse adecuadamente y tomar precauciones, especialmente con niñas, niños y adultos mayores, ante el ingreso del nuevo frente frío.

