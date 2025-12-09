¿Cómo Estará el Clima para Hoy 9 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Monterrey y su área metropolitana iniciaron la jornada de este lunes con un ambiente frío, registrando temperaturas de entre 9˚ y 12˚, y valores mínimos de 8˚ en la zona Sur y la Carretera Nacional. En los aeropuertos del área metropolitana, los termómetros marcaron entre 7˚ y 8˚, bajo un cielo despejado o con nubosidad mínima. La Calidad del Aire amaneció Buena en la mayor parte de la ciudad y Aceptable en sectores como La Universidad y el Libramiento Noroeste.

La masa de aire frío asociada al frente número 19 continúa dominando el noreste, oriente, sureste y la península de Yucatán, aunque se prevé que se disipe a lo largo del día. Para mañana, las mínimas en Monterrey alcanzarán los 12˚, mientras que las máximas subirán hasta los 29˚–30˚, manteniéndose el cielo totalmente soleado.

Clima para el resto de México

Una vez que cese el ingreso de aire frío del norte, la región comenzará a recibir aire húmedo proveniente del Golfo de México, lo que permitirá el ascenso gradual de las temperaturas durante la semana. Sin embargo, hacia el fin de semana se espera la llegada de dos nuevos sistemas frontales: uno entre jueves y viernes, que provocará un ligero descenso térmico, y otro el domingo, con altas probabilidades de lluvia debido a la interacción con abundante humedad.

De acuerdo con el pronóstico, esta semana se caracterizará por subidas y bajadas de temperatura, pero con condiciones estables y soleadas en la mayor parte de los días. Será hasta el domingo cuando regresen las precipitaciones, a diferencia del frente 19, que cruzó la región de manera seca.

Por ahora, se anticipan varios días tranquilos, con sol dominante y temperaturas más cálidas, por lo que se recomienda aprovechar estas condiciones.

