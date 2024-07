Advierten que Cobro "Voluntario" de Agua y Drenaje en NL es Ilegal

El Consejo de Administración de Agua y Drenaje no ha autorizado un cobro extra en los recibos por el servicio, de un 2 por ciento adicional por cada usuario, así que no se podrá aplicar, fue la advertencia desde el Congreso de Nuevo León.

El primero en advertirlo fue el representante de los ciudadanos ante AyD, el Legislador Javier Caballero.

Esto no va a proceder hasta que no se presente el mecanismo de cómo serían estas aportaciones 'voluntarias', es decir, no hay nada aprobado aún ... pero va a depender de cómo se plantee porque no estamos en condición de aprobar nuevas tarifas