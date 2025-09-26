Sentencian a Doce Personas por Delitos de Secuestro y Homicidio en Cadereyta, Nuevo León

Doce personas fueron sentenciadas a cumplir condenas de prisión tras ser encontradas culpables de diversos delitos cometidos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Entre las acusaciones comprobadas se encuentran homicidio calificado, secuestro agravado, asociación delictuosa y delitos contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, en junio de 2022 el grupo delictivo privó ilegalmente de la libertad a una persona y exigieron a los familiares el pago de un rescate, sin embargo, pese a que se cumplieron sus exigencias, la víctima fue asesinada.

Un mes después, en julio del mismo año, los responsables llevaron a cabo un nuevo secuestro. En esta ocasión, tras el pago de una cantidad económica, la víctima fue liberada con vida. Las autoridades ministeriales de Nuevo León reunieron suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad de los implicados en estos hechos, lo que permitió que un juez dictara sentencia condenatoria contra los doce acusados.

Video: Condenan a Prisión a 12 Personas por Delitos de Homicidio y Secuestro en Cadereyta, Nuevo León

Sentencian a 12 personas en Nuevo León

Las sentencias dictadas a las 12 personas fueron determinadas de manera proporcional a la participación de cada uno de los involucrados.

Albino “N” , 214 años de prisión

, 214 años de prisión Eshly “N” , 214 años de prisión

, 214 años de prisión Brayan “N” , 139 años de prisión

, 139 años de prisión Mario “N” , 139 años de prisión

, 139 años de prisión Esteban “N” , 139 años de prisión

, 139 años de prisión Joel “N” , 75 años de prisión

, 75 años de prisión Juan “N” , 59 años de prisión

, 59 años de prisión Alberto “N” , 59 años de prisión

, 59 años de prisión René “N” , 59 años de prisión

, 59 años de prisión Alonso “N” , 59 años de prisión

, 59 años de prisión Jorge “N” , 59 años de prisión

, 59 años de prisión Anastasio “N”, 59 años de prisión

Además de las penas privativas de la libertad, el tribunal estableció el pago de una multa económica como reparación del daño a los familiares de las víctimas.

El grupo de sentenciados deberá cubrir una multa total de 5 millones 260 mil pesos, destinada al pago de indemnización por muerte, gastos funerarios, así como la reparación por daños y perjuicios ocasionados a las víctimas y sus familias.

Con información de Brian Samaniego / Noticias N+

RR